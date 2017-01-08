В ГосЧС рассказали подробности ночного взрыва в доме в Одесской области
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 8 января. УНН. В результате взрыва и разрушения строительных конструкций здания в с.Сухой Лиман погибли 2 человека, 90-летнюю женщину достали из-под завалов живой, у нее травма ноги. Об этом корреспонденту УНН сообщил пресс-секретарь ГУ ГосЧС в Одесской области Андрей Мельник.
Он отметил, что в доме, в котором произошел взрыв, прописано 6 человек, на момент трагедии в здании находились трое.
Так, в результате взрыва двое мужчин погибли, одного из них буквально разорвало на части. Женщину спасатели достали из-под завалов. У нее диагностировали травму ноги, пострадавшую госпитализировали.
"Сейчас на месте происшествия работают взрывотехники, а также правоохранители. Они до сих пор не выяснили основную причину взрыва ", - отметил А. Мельник.
В результате инцидента дом разрушен почти полностью.
Напомним, взрыв с последующим возгоранием произошел в воскресенье, 8 января, в 00:50 в частном одноэтажном доме .