В ДПСУ розповіли, як зустрічатимуть гостей під час чемпіонату світу з хокею
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. Держприкордонслужба України готується зустрічати вболівальників чемпіонату світу з хокею, передає УНН з посиланням на прес-служб ДПСУ.
Команди, уповноважені представники міжнародної федерації хокею і її партнери, а також інші акредитовані особи почнуть прибувати в Київ вже з середини квітня цього року через пункт пропуску для повітряного сполучення “Бориспіль”.
Наразі Державна прикордонна служба вже вжила комплекс необхідних організаційних та практичних заходів.
Так, пропуск через державний кордон учасників чемпіонату буде здійснюватись відповідно до вимог чинного законодавства України у пріоритетному порядку, за технологічними принципами, що були застосовані під час масштабних міжнародних заходів “Євро-2012” та інших спортивних фіналів тощо.
Зокрема, ці технології передбачають спрощення порядку оформлення офіційних делегацій, організованих груп та гостей чемпіонату, а також роботу в аеропортах інформаційно-контактних пунктів тощо.
Оскільки прогнозується, що основним напрямком прибуття на чемпіонат буде авіаційний, то в аеропортах пропуск учасників і глядачів чемпіонату здійснюватиметься на пріоритетній основі на окремих коридорах, біля трапу літаків та під час їх руху. Крім того, в автомобільних пунктах пропуску оформлення відбуватиметься на окремих смугах руху. При цьому активно застосовуватиметься системи попередньої обробки інформації про прибуваючих учасників чемпіонату.
Нагадаємо, що у минулому році Україна виборола право приймати чемпіонат світу з хокею. Зокрема, в період з 22 до 28 квітня цього року у Києві відбудуться ігри Першого дивізіону групи “А”, в яких братимуть участь збірні команди Угорщини, Казахстану, Польщі, Австрії, Південної Кореї та України.
Також нагадаємо, що у бюджеті-2017 передбачено 45 млн грн на ремонт Палацу спорту до чемпіонату світу з хокею.