В ГПСУ рассказали, как будут встречать гостей во время чемпионата мира по хоккею

Команды, уполномоченные представители международной федерации хоккея и ее партнеры, а также другие аккредитованные лица начнут прибывать в Киев уже с середины апреля этого года через пункт пропуска для воздушного сообщения "Борисполь".

Сейчас Государственная пограничная служба уже приняла комплекс необходимых организационных и практических мероприятий.

Так, пропуск через государственную границу участников чемпионата будет осуществляться в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины в приоритетном порядке, по технологическим принципам, которые были применены во время масштабных международных мероприятий "Евро-2012" и других спортивных финалов и тому подобное.

В частности, эти технологии предусматривают упрощение порядка оформления официальных делегаций, организованных групп и гостей чемпионата, а также работу в аэропортах информационно-контактных пунктов и тому подобное.

Поскольку прогнозируется, что основным направлением прибытия на чемпионат будет авиационный, то в аэропортах пропуск участников и зрителей чемпионата будет осуществляться на приоритетной основе на отдельных коридорах, у трапа самолетов и во время их движения. Кроме того, в автомобильных пунктах пропуска оформления происходить на отдельных полосах движения. При этом активно применяться системы предварительной обработки информации о прибывающих участников чемпионата.

Напомним, что в прошлом году Украина получила право принимать чемпионат мира по хоккею. В частности, в период с 22 по 28 апреля этого года в Киеве состоятся игры Первого дивизиона группы "А", в которых примут участие сборные команды Венгрии, Казахстана, Польши, Австрии, Южной Кореи и Украины.

Также напомним, что в бюджете-2017 предусмотрено 45 млн грн на ремонт Дворца спорта к чемпионату мира по хоккею.