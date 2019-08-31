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В Донецькій області адвокат присвоїв квартири померлих громадян

В Донецькій області адвокат присвоїв квартири померлих громадян

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КИЇВ. 31 серпня. УНН. У листопаді 2016 року до правоохоронних органів звернулась мешканка Маріуполя та повідомила, що невідома особа, використавши підроблений документ незаконно заволоділа квартирою, яка мала залишитись їй у спадок від бабусі. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Донецької області, передає УНН.

“У ході досудового розслідування встановлено, що у липні 2016 року адвокат дізналась про смерть власників однієї з квартир вартістю понад 220 тис грн, що знаходиться у Лівобережному районі м. Маріуполя, та підробила договір про її купівлю-продажу нібито укладений за її життя. У подальшому нотаріус перереєстрував вказане житло на підозрювану, а вона здала його в оренду, отримавши прибуток у розмірі 60 тис грн”, — йдеться у повідомленні.

Крім того, в ході розслідування провадження прокурорами встановлено, що у лютому 2016 року адвокат, підробивши аналогічний договір, намагалась оформила на себе ще одне житлове помешкання вартістю понад 290 тис грн, однак, через помилку державного реєстратора не змогла це зробити.

“Загальна вартість квартир, якими намагалась заволодіти жінка становить понад 500 тис грн. Наразі проводиться перевірка її причетності до аналогічних злочинів”, — йдеться у повідомленні.

Про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358 (використання завідомо підробленого документа), ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 190 (шахрайство у великих розмірах), ч. 1 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) КК України, адвокату повідомив виконувач обов’язків прокурора Донецької області Олександр Лівочка.

“Досудове розслідування триває”, — резюмували у повідомленні.

Нагадаємо, шахраї, назвавшись довіреними особами Зеленського, вимагали у чоловіка 570 тис. дол. за посаду.

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