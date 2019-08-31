В Донецкой области адвокат присвоил квартиры умерших граждан

“В ходе досудебного расследования установлено, что в июле 2016 года адвокат узнала о смерти владельцев одной из квартир стоимостью более 220 тыс грн, что находится в Левобережном районе Мариуполя, и подделала договор о ее покупке-продаже якобы заключенный при ее жизни. В дальнейшем нотариус перерегистрировал указанное жилье на подозреваемую, а она сдала его в аренду, получив прибыль в размере 60 тыс грн”, — говорится в сообщении.

Кроме того, в ходе расследования производства прокурорами установлено, что в феврале 2016 года адвокат, подделав аналогичный договор, пыталась оформить на себя еще одно жилое помещение стоимостью более 290 тыс грн, однако, из-за ошибки государственного регистратора не смогла это сделать.

“Общая стоимость квартир, которыми пыталась завладеть женщина составляет более 500 тыс грн. В настоящее время проводится проверка ее причастности к аналогичным преступлениям”, — говорится в сообщении.

О подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 358 (использование заведомо поддельного документа), ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 190 (мошенничество в крупных размерах), ч. 1 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) УК Украины, адвокату сообщил исполняющий обязанности прокурора Донецкой области Александр Ливочка.

“Досудебное расследование продолжается”, — резюмировали в сообщении.

Напомним, мошенники, назвавшись доверенными лицами Зеленского, требовали у мужчины 570 тыс. Долл. за пост.