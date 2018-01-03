В Дніпрі під час конфлікту чоловік кинув під ноги опонента гранату
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. У Дніпрі під час конфлікту між двома чоловіками, один з них кинув під ноги другого бойову гранату. Про це повідомили в прес-службі поліції Дніпропетровської області, передає УНН.
Інцидент стався близько першої години ночі на бульварі Слави.
Попередньо, була використана граната РГД-5. В результаті чоловік отримав осколкові поранення обох гомілок. Його направили в лікарню.
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У поліції додали, що після інциденту порушено кримінальні провадження у ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ч. 4 ст. 296 (хуліганство) КК України.
Зараз слідчі опитують всіх свідків події, проводяться відповідні експертизи.