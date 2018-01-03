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В Днепре во время конфликта мужчина бросил под ноги оппонента гранату

Киев • УНН

 • 10531 просмотра

КИЕВ. 3 января. УНН. В Днепре во время конфликта между двумя мужчинами, один из них бросил под ноги второго боевую гранату. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Днепропетровской области, передает УНН.

В Днепре во время конфликта мужчина бросил под ноги оппонента гранату

Инцидент произошел около часа ночи на бульваре Славы.

Предварительно, была использована граната РГД-5. В результате мужчина получил осколочные ранения обеих голеней. Его направили в больницу.

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В полиции добавили, что после инцидента возбуждены уголовные производства по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УК Украины.

Сейчас следователи опрашивают всех свидетелей происшествия, проводятся соответствующие экспертизы.

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