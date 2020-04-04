В Держприкордонслужбі розповіли, як відбувається пропуск на КПВВ на адмінмежі з Кримом

КИЇВ. 4 квітня. УНН. На територію України через КПВВ "Каланчак", що на адмінмежі з тимчасово окупованим Кримом пропускають лише тих громадян, які наразі тимчасово перебувають в Криму та мають прописку на материковій частині України. Про це УНН повідомляє з посиланням на відеозвернення опубліковане на сайті пресслужби ДПСУ.