В Держприкордонслужбі розповіли, як відбувається пропуск на КПВВ на адмінмежі з Кримом
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. На територію України через КПВВ "Каланчак", що на адмінмежі з тимчасово окупованим Кримом пропускають лише тих громадян, які наразі тимчасово перебувають в Криму та мають прописку на материковій частині України. Про це УНН повідомляє з посиланням на відеозвернення опубліковане на сайті пресслужби ДПСУ.
"Перед тим, як потрапити на територію КПВВ всі громадяни, включаючи військовослужбовців проходять температурний контроль. Температурний скринінг на КПВВ проводиться ще з 26 лютого. На даний час ще жодного випадку виявлення громадян з ознаками коронавірусу не було“, - повідомив прикордонник у відеозверненні.
Повідомляється, що зазвичай через контрольний пункт в’їзду-виїзду КПВВ “Каланчак” за добу проходить близько 2-3 тисяч громадян та 400 транспортних засобів. Але через карантин наразі тут порожньо.
"На материкову частину України пропускають лише тих громадян, які наразі тимчасово перебувають в Криму та мають прописку на материковій частині України. На територію окупованого Криму пропускають лише тих громадян, які мають відповідну реєстрацію на території тимчасово окупованого Криму. Що стосується іноземців, то їх пропускають лише з погодження міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України“,- розповів прикордонник.
Також на території КПВВ “Каланчак” прикордонники несуть службу в захисних масках та рукавичках, а також на КПВВ щоденно здійснюється дезінфекція в усіх службових приміщеннях та територіях КПВВ.
"Для фахівців кінологів зараз роботи не багато, тому вони проводять час для тренування своїх службових собак",- повідомив прикордонник.
Нагадаємо, уряду надали низку рекомендацій щодо захисту прав українців в окупованому Криму.