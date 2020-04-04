В Госпогранслужбе рассказали, как происходит пропуск на КПВВ на админмежах с Крымом

КИЕВ. 4 апреля. УНН. На территорию Украины через КПВВ "Каланчак" на админмежах с временно оккупированным Крымом пропускают только тех граждан, которые сейчас временно находятся в Крыму и имеют прописку на материковой части Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на видеообращение опубликованое на сайте пресс-службы ГПСУ.