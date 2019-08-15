В ДБР розповіли деталі замовного вбивства, яке планував поліцейський
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Група осіб на чолі з поліцейським у Запоріжжі готувала організацію умисного вбивства за 4 тисячі доларів. Про це повідомив директор ДБР Роман Труба у Telegram, передає УНН.
“Чотири тисячі доларів США за людське життя. Саме за ці гроші група осіб у Запоріжжі готувала організацію умисного вбивства. Найбільш цинічне — серед них поліцейський. Саме він став об’єднучою ланкою між кримінальною мафією і замовником”, — написав Труба.
Нагадаємо, у Запоріжжі правоохоронці попередили замовне вбивство та затримали організатора — слідчого одного з районних відділів головного управління Національної поліції в Запорізькій області.