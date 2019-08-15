В ГБР рассказали детали заказного убийства, планировал полицейский

“Четыре тысячи долларов США человеческой жизни. Именно за эти деньги группа лиц в Запорожье готовила организацию умышленного убийства. Наиболее циничное — среди них полицейский. Именно он стал обьеднучою звеном между уголовной мафией и заказчиком”, — написал Труба.

Напомним, в Запорожье правоохранители предупредили заказное убийство и задержали организатора — следователя одного из районных отделов Главного управления Национальной полиции в Запорожской области.