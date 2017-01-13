В Дамаску поряд з аеропортом прогриміла серія вибухів
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. У столиці Сирії Дамаску поблизу військового аеропорту сталася серія вибухів, передає УНН з посиланням на Reuters.
Відзначається, що в район Ель-меззе, де сталися вибухи, прибула велика кількість машин швидкої допомоги.
Також у столиці Сирії, Дамаску прогримів потужний вибух поряд зі спорткомплексом в районі Кафрсу. Про це повідомляє Al Jazeera.
Зараз повідомляється про вісьмох загиблих, багато важко поранені. У поліції повідомили, що вибух здійснив терорист смертник.
При вході в спорткомплекс поліцейські звернули увагу на чоловіка. Ймовірно, він намагався пройти до безпечного перехрестя з іншого боку від комплексу.
Коли співробітники підійшли до підозрюваного, він побіг. Зрозумівши, що втекти сенсу немає, він підірвав замінований пояс на себе біля входу, де були люди.
Вибух стався недалеко від місця знаходження ключових військових баз. Район також відомий завдяки знаходженню у ньому квартир міністрів, чиновників високого рангу.
На місці події, яке оточене, продовжують працювати співробітники правоохоронних органів і швидкої допомоги.
Наразі ніхто не взяв на себе відповідальність за цей напад.
Як повідомляв УНН, у провінції Дамаск поблизу селища Сасаа вибухнув автомобіль, внаслідок чого загинуло п’ятеро людей та ще 15 отримали поранення.