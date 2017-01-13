В Дамаске рядом с аэропортом прогремела серия взрывов
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. В столице Сирии Дамаске вблизи военного аэропорта произошла серия взрывов, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Отмечается, что в район Эль-меззе, где произошли взрывы, прибыло большое количество машин скорой помощи.
Также в столице Сирии, Дамаске прогремел мощный взрыв рядом со спорткомплексом в районе Кафрсу. Об этом сообщает Al Jazeera.
Сейчас сообщается о восьми погибших, много тяжело ранены. В полиции сообщили, что взрыв совершил террорист смертник.
При входе в спорткомплекс полицейские обратили внимание на мужчину. Вероятно, он пытался пройти в безопасное пересечение с другой стороны от комплекса.
Когда сотрудники подошли к подозреваемому, он побежал. Поняв, что убежать смысла нет, он подорвал заминированный пояс у входа, где были люди.
Взрыв произошел недалеко от места нахождения ключевых военных баз. Район также известен благодаря нахождению в нем квартир министров, чиновников высокого ранга.
На месте происшествия, которое оцеплено, продолжают работать сотрудники правоохранительных органов и скорой помощи.
Пока никто не взял на себя ответственность за это нападение.
Как сообщал УНН, в провинции Дамаск вблизи поселка Саса взорвался автомобиль , в результате чего погибли пять человек и еще 15 получили ранения.