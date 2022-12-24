В Чорному морі корабельне угруповання ворога збільшено до 14 одиниць
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. В Чорному морі корабельне угруповання ворога збільшено до 14 одиниць, серед яких 2 надводних і 2 підводних ракетоносії. Про це повідомляє УНН з посиланням на Оперативне командування "Південь".
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Зазначається, що сумарне спорядження "Калібрами" може сягати 24.
"Імовірно, ворог готується до нанесення ракетних ударів. Будьте пильними, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги!", - наголошують в ОК "Південь".
Додамо
Речниця об’єднаного координаційного центру Південь Наталя Гуменюк повідомляла, що російські окупанти можуть завдати або масованого, або поодиноких ракетних ударів по Україні напередодні свят. Таким чином ворог хоче здійснити психологічний тиск на українців.