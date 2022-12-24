В Чорному морі корабельне угруповання ворога збільшено до 14 одиниць

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Зазначається, що сумарне спорядження "Калібрами" може сягати 24.

"Імовірно, ворог готується до нанесення ракетних ударів. Будьте пильними, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги!", - наголошують в ОК "Південь".

Додамо

Речниця об’єднаного координаційного центру Південь Наталя Гуменюк повідомляла, що російські окупанти можуть завдати або масованого, або поодиноких ракетних ударів по Україні напередодні свят. Таким чином ворог хоче здійснити психологічний тиск на українців.