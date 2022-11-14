В Чорному морі корабельне угруповання ворога налічує 12 кораблів

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В Чорному морі корабельне угруповання ворога налічує 12 бойових кораблів, серед яких нема ракетоносія на чергуванні.

"Але це не привід розслаблюватися. Протягом кількох годин ситуація може зазнати суттєвих змін і ракетоносій буде приведений в підвищену бойову готовність", - пишуть в ОК "Південь".

У командуванні додають, що "незважаючи на відсутність морського ракетоносія на бойовому чергуванні, загроза з моря реальна, атака дронів – імовірна, артилерійські та інші обстріли у відповідних ділянках цілком можливі і все це разом - небезпечно".

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