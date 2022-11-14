В Черном море корабельная группировка врага насчитывает 12 кораблей

Детали

В Черном море корабельная группировка врага насчитывает 12 боевых кораблей, среди которых нет ракетоносителя на дежурстве.

"Но это не повод расслабляться. В течение нескольких часов ситуация может претерпеть существенные изменения и ракетоноситель будет приведен в повышенную боевую готовность", - пишут в ОК "Юг".

В командовании добавляют, что "несмотря на отсутствие морского ракетоносителя на боевом дежурстве, угроза с моря реальна, атака дронов – вероятна, артиллерийские и другие обстрелы в соответствующих участках вполне возможны и все это вместе – опасно".

Напомним

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