В Чорному морі корабельне угруповання складається з 9 кораблів
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. В Чорному морі вороже корабельне угруповання складається з 9 кораблів. Про це повідомляє Оперативне командування “Південь”, передає УНН.
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“В Чорному морі корабельне угруповання складається з 9 кораблів, які маневрують поблизу південно-східного узбережжя Криму. Через потужний шторм всі ракетоносії заведено в пункти базування”, — йдеться в повідомленні.
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Зважаючи на розвиток оперативної обстановки, загроза ракетних або дронових ударів не виключена. Хоча, активності ворожої авіації поки не спостерігається, сигнали повітряної тривоги ігнорувати не варто, попереджають в ОК “Південь”.