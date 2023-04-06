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“В Чорному морі корабельне угруповання складається з 9 кораблів, які маневрують поблизу південно-східного узбережжя Криму. Через потужний шторм всі ракетоносії заведено в пункти базування”, — йдеться в повідомленні.

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Зважаючи на розвиток оперативної обстановки, загроза ракетних або дронових ударів не виключена. Хоча, активності ворожої авіації поки не спостерігається, сигнали повітряної тривоги ігнорувати не варто, попереджають в ОК “Південь”.