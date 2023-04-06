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В Чорному морі корабельне угруповання складається з 9 кораблів

В Чорному морі корабельне угруповання складається з 9 кораблів

Київ • УНН

 • 700668 перегляди

КИЇВ. 7 квітня. УНН. В Чорному морі вороже корабельне угруповання складається з 9 кораблів. Про це повідомляє Оперативне командування “Південь”, передає УНН.

Цитата

“В Чорному морі корабельне угруповання складається з 9 кораблів, які маневрують поблизу південно-східного узбережжя Криму. Через потужний шторм всі ракетоносії заведено в пункти базування”, — йдеться в повідомленні.

Доповнення

Зважаючи на розвиток оперативної обстановки, загроза ракетних або дронових ударів не виключена. Хоча, активності ворожої авіації поки не спостерігається, сигнали повітряної тривоги ігнорувати не варто, попереджають в ОК “Південь”.

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