В Черном море корабельная группировка состоит из 9 кораблей
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. В Черном море вражеская корабельная группировка состоит из 9 кораблей. Об этом сообщает Оперативное командование “Юг”, передает УНН.
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“В Черном море корабельная группировка состоит из 9 кораблей, которые маневрируют вблизи юго-восточного побережья Крыма. Из-за мощного шторма все ракетоносители заведены в пункты базирования”, — говорится в сообщении.
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Ввиду развития оперативной обстановки, угроза ракетных или дроновых ударов не исключена. Хотя, активности вражеской авиации пока не наблюдается, сигналы воздушной тревоги игнорировать не стоит, предупреждают в ОК “Юг”.