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“В Черном море корабельная группировка состоит из 9 кораблей, которые маневрируют вблизи юго-восточного побережья Крыма. Из-за мощного шторма все ракетоносители заведены в пункты базирования”, — говорится в сообщении.

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Ввиду развития оперативной обстановки, угроза ракетных или дроновых ударов не исключена. Хотя, активности вражеской авиации пока не наблюдается, сигналы воздушной тревоги игнорировать не стоит, предупреждают в ОК “Юг”.