В четвер буде проголосований Виборчий кодекс - Арахамія

“Виборчий кодекс буде проголосований в четвер. В нас сьогодні було у Разумкова засідання всіх голів фракцій, ми визначились, яким чином будемо рухатись. Там 4 тис. поправок. Для того, щоб ніхто не блокував, як було з гральним бізнесом, ми вирішили, яким чином, скільки хтось візьме слів, скільки хвилин і потім скільки правок на підтвердження. І десь ми за 2-3 години пройдемо весь Виборчий кодекс”, - сказав Давид Арахамія.

Нагадаємо, “Слуги народу” обговорили зміни до Виборчого кодексу і провели рейтингове голосування з чутливих параметрів виборчого законодавства.