В чемпіонаті України з баскетболу зменшиться кількість клубів
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. У Києві відбулося засідання Президії ФБУ на котрому було розглянуто низку організаційних питань, що стосуються проведення наступного чемпіонату України, повідомляє УНН з посиланням на ФБУ.
Було затверджено, що у чоловічій та жіночій Суперлізі в сезоні 2017-2018 виступатиме по вісім клубів. При цьому команди зіграють чотири кола.
“Ми робимо черговий крок уперед, хочемо підняти турнір на якісно новий рівень, це і стосується залів де виступають команди. Наступного сезону ми хочемо, аби клуби виступали у хороших залах і це правильно, адже це обличчя баскетболу. Впевнений, що збільшиться і конкуренція у чемпіонаті, вона стосуватиметься не лише боротьби за нагороди, а й другої частини турнірної таблиці”, — зауважив президент Федерації Михайло Бродський.
Примітно, що внесок за ліцензію легіонерів у наступному сезоні Суперлізі знизили з 50-ти до 30-ти тисяч гривень.
Додамо, що минулий сезон в еліті українського баскетболу сезон завершили 10 клубів.