В чемпионате Украины по баскетболу уменьшится количество клубов
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. В Киеве состоялось заседание Президиума ФБУ на котором был рассмотрен ряд организационных вопросов, касающихся проведения следующего чемпионата Украины, сообщает УНН со ссылкой на ФБУ.
Было утверждено, что в мужской и женской Суперлиге в сезоне 2017-2018 будет выступать по восемь клубов. При этом команды сыграют четыре круга.
“Мы делаем очередной шаг вперед, хотим поднять турнир на качественно новый уровень, это и касается залов где выступают команды. В следующем сезоне мы хотим, чтобы клубы выступали в хороших залах и это правильно, ведь это лицо баскетбола. Уверен, что увеличится и конкуренция в чемпионате, она будет касаться не только борьбы за награды, но и второй части турнирной таблицы”, — отметил президент Федерации Михаил Бродский.
Примечательно, что взнос за лицензию легионеров в следующем сезоне Суперлиге снизили с 50-ти до 30-ти тысяч гривен.
Добавим, что прошлый сезон в элите украинского баскетбола сезон завершили 10 клубов.