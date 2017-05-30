В чемпионате Украины по баскетболу уменьшится количество клубов

Было утверждено, что в мужской и женской Суперлиге в сезоне 2017-2018 будет выступать по восемь клубов. При этом команды сыграют четыре круга.

“Мы делаем очередной шаг вперед, хотим поднять турнир на качественно новый уровень, это и касается залов где выступают команды. В следующем сезоне мы хотим, чтобы клубы выступали в хороших залах и это правильно, ведь это лицо баскетбола. Уверен, что увеличится и конкуренция в чемпионате, она будет касаться не только борьбы за награды, но и второй части турнирной таблицы”, — отметил президент Федерации Михаил Бродский.

Примечательно, что взнос за лицензию легионеров в следующем сезоне Суперлиге снизили с 50-ти до 30-ти тысяч гривен.

Добавим, что прошлый сезон в элите украинского баскетбола сезон завершили 10 клубов.