В.Чалий: Україна має гарні шанси на підтримку конгресу США
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Український посол у США Валерій Чалий заявив, що Україна має гарні шанси на підтримку американського конгресу за умови перемоги Дональда Трампа, передає УНН з посиланням на ВВС.
"У нас дуже багато питань, які треба розглянути для України в конгресі. Радий повідомити, що ми вже знаємо... Усі ті конгресмени і сенатори, - і республіканці, і демократи - які чітко висловлювалися на підтримку України, вони зараз перемагають у своїх округах", - відзначив В.Чалий.
За таких умов Київ має гарні шанси на позитивне голосування в конгресі США законів на підтримку України.
"У випадку приходу, наприклад, Трампа (кандидат у президенти США від Республіканської партії - ред.), ці процеси підуть швидше... Я оптимістично дивлюсь на ситуацію, тому що адміністрація, яка відходить від поточної роботи, дивиться на дещо інші пріоритети, а нові політики, які приходять, дивляться на перспективу", - пояснив український посол.
Нагадаємо, 8 листопада у США обирали президента, а також частину конгресу.