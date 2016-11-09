В.Чалый: Украина имеет хорошие шансы на поддержку конгресса США

"У нас очень много вопросов, которые необходимо рассмотреть для Украины в конгрессе. Рад сообщить, что мы уже знаем... Все те конгрессмены и сенаторы, - и республиканцы, и демократы - четко высказывались в поддержку Украины, они сейчас побеждают в своих округах", - отметил В.Чалый.

При таких условиях Киев имеет хорошие шансы на положительное голосование в конгрессе США законов в поддержку Украины.

"В случае прихода, например, Трампа (кандидат в президенты США от Республиканской партии - ред.), эти процессы пойдут быстрее... Я оптимистично смотрю на ситуацию, так как администрация, которая отходит от текущей работы, смотрит на несколько иные приоритеты, а новые политики, которые приходят, смотрят на перспективу", - пояснил украинский посол.

Напомним, 8 ноября в США выбирали президента, а также часть конгресса.