В.Чалый: Украина имеет хорошие шансы на поддержку конгресса США
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Украинский посол в США Валерий Чалый заявил, что Украина имеет хорошие шансы на поддержку американского конгресса при условии победы Дональда Трампа, передает УНН со ссылкой на ВВС.
"У нас очень много вопросов, которые необходимо рассмотреть для Украины в конгрессе. Рад сообщить, что мы уже знаем... Все те конгрессмены и сенаторы, - и республиканцы, и демократы - четко высказывались в поддержку Украины, они сейчас побеждают в своих округах", - отметил В.Чалый.
При таких условиях Киев имеет хорошие шансы на положительное голосование в конгрессе США законов в поддержку Украины.
"В случае прихода, например, Трампа (кандидат в президенты США от Республиканской партии - ред.), эти процессы пойдут быстрее... Я оптимистично смотрю на ситуацию, так как администрация, которая отходит от текущей работы, смотрит на несколько иные приоритеты, а новые политики, которые приходят, смотрят на перспективу", - пояснил украинский посол.
Напомним, 8 ноября в США выбирали президента, а также часть конгресса.