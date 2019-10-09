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В бюджеті залишається 2/3 невикористаних фермерських дотацій

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 жовтня. УНН. З початку року вітчизняний агросектор отримав лише 29% коштів, передбачених державним бюджетом на держпідтримку АПК. Про це свідчать дані Мінагрополітики станом на 20 вересня, передає УНН.

В бюджеті залишається 2/3 невикористаних фермерських дотацій

Так, на 2019 рік із загального фонду бюджету на держпідтримку АПК виділили 5,909 млрд грн. Поки що українські фермери витратили лише 1,7 млрд грн.

Зокрема, на дотації за програмою підтримки тваринництва спрямували трохи більше ніж 1 млрд грн (із запланованих 3,5 млрд грн), за програмою підтримки сільгоспвиробників - 331,1 млн грн (із 881,8 млн грн), за програмою підтримки фермерства — 136,2 млн грн (із 800 млн грн).

Нагадаємо, у минулому році інфраструктуру в АПК оновили 15 підприємств: "Прогрес", "Вінницька птахофабрика" (МХП), "Генетик-Інвест", "Урманське", "Аграрна компанія 2004", МВК "Катеринославський", ВК "Дніпровський", СФГ "Мрія", ТОВ "ДФУ Агро", ФГ "Персей Агро", ТОВ "Селекційний центр свинарства", ФГ "Агротрейд 2006", ТОВ "Марлен КД", ТОВ "Агро Рось", ТОВ "Кищенці". Усі вони отримали дотації від держави за бюджетною програмою "Державна підтримка тваринництва, зберігання й обробки сільськогосподарської продукції, аквакультури".

Найбільше інвестував "Миронівський хлібопродукт" Юрія Косюка. Його "Вінницька птахофабрика" витратила 2 млрд грн на будівництво тваринницьких комплексів.

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