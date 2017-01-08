В будинку в Одесі міг спрацювати саморобний вибуховий пристрій - поліція
Київ • УНН
КИЇВ. 8 січня. УНН. Сьогодні о 00:55 надійшло повідомлення оператора "102" про те, що по вулиці Геллера у Київському районі міста Одеси в приватному будинку стався вибух, будинок горить. Про це УНН повідомляє із посиланням на прес-службу ГУНП в Одеській області.
На місце події виїхала слідчо-оперативна група, експерти, кінологи та працівники ДСНС. Після ліквідації пожежі було виявлено два чоловічих тіла — 67-річного власника будинку та квартиранта — учасника АТО, громадянина однієї з сусідніх держав.
З попереднього висновку експерта, у будинку були порушені встановлені вимоги пожежної безпеки, у зв’язку з чим виник витік газу, вибухнув газовий котел і сталося руйнування будівлі. Внаслідок цього були нанесені тілесні ушкодження, несумісні з життям, двом чоловікам.
Також у один с медичних закладів Одеси було доставлено 90-річну господарку будинку з діагнозом — перелом гомілки, забій грудної клітки та отруєння продуктами горіння. Попередня правова кваліфікація події — ч.2 с.270 ( Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) КК України.
Роботи з розчищення будинку проводилися силами військовослужбовців ЗСУ, співробітників ДСНС. Під час їх було встановлено, що особливості вибуху — вигляд його епіцентру та деякі характеристики вказують на те, що він з великою ймовірністю міг статися не внаслідок витоку газу, а від застосування вибухівки.
На місці події продовжуються роботи з розчищення зруйнованої будівлі, працює слідчо-оперативна група, вибухотехніки, кінологи, співробітники СБУ, спеціалісти ДСНС. Всі обставини встановлюються, вирішується питання щодо внесення відомостей про дану подію до ЄРДР за ст. 194 ч.2. КК України (Умисне знищення або пошкодження майна). Слідство триває.
Нагдаємо, внаслідок вибуху та руйнування будівельних конструкцій будинку загинули 2 особи, 90-літню жінку дістали з-під завалів живою, в неї травма ноги.