В доме в Одесской области могло сработать самодельное взрывное устройство - полиция
Киев • УНН
КИЕВ. 8 января. УНН. Сегодня в 00:55 поступило сообщение оператора «102» о том, что по улице Геллера в Киевском районе города Одессы в частном доме произошел взрыв, дом горит. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУНП в Одесской области.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, эксперты, кинологи и работники ГосЧС. После ликвидации пожара были обнаружены два мужских тела - 67-летнего владельца дома и квартиранта - участника АТО, гражданина одного из соседних государств.
С предварительного заключения эксперта, в доме были нарушены установленные требования пожарной безопасности, в связи с чем возникла утечка газа, взорвался газовый котел и произошло разрушение здания. В результате были нанесены телесные повреждения, несовместимые с жизнью, двум мужчинам.
Также в одно из медицинских учреждений Одессы было доставлено 90-летнюю хозяйку дома с диагнозом - перелом голени, ушиб грудной клетки и отравления продуктами горения. Предварительная правовая квалификация события - ч.2 с.270 (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) УК Украины.
Работы по расчистке дома проводились силами военнослужащих ВСУ, сотрудников ГосЧС. Во время их было установлено, что особенности взрыва - вид его эпицентра и некоторые характеристики указывают на то, что он с большой вероятностью мог произойти не вследствие утечки газа, а от применения взрывчатки.
На месте происшествия продолжаются работы по расчистке разрушенного здания, работает следственно-оперативная группа, взрывотехники, кинологи, сотрудники СБУ, специалисты ГосЧС. Все обстоятельства устанавливаются, решается вопрос о внесении сведений о данном событии в ЕРДР по ст. 194 ч.2. УК Украины (Умышленное уничтожение или повреждение имущества). Следствие продолжается.
Нагдаемо, в результате взрыва и разрушения строительных конструкций здания в с.Сухой Лиман погибли 2 человека, 90-летнюю женщину достали из-под завалов живой, у нее травма ноги .