В доме в Одесской области могло сработать самодельное взрывное устройство - полиция

КИЕВ. 8 января. УНН. Сегодня в 00:55 поступило сообщение оператора «102» о том, что по улице Геллера в Киевском районе города Одессы в частном доме произошел взрыв, дом горит. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУНП в Одесской области.