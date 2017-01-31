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В "Борисполі" затримали іноземця, якого розшукував Інтерпол

В "Борисполі" затримали іноземця, якого розшукував Інтерпол

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 січня. УНН. Прикордонники затримали в аеропорту “Бориспіль” громадянина Румунії, який перебуває у розшуку за зґвалтування. Про це УНН повідомили в прес-службі ДПСУ.

Співробітники Держприкордонслужби виявили громадянина Румунії, який розшукувався за скоєння кримінального злочину на території Молдови.

Виявили іноземця під час здійснення прикордонного контролю пасажирів авіарейсу “Франкфурт-Київ”. Стосовно 29-річного чоловіка спрацювала база даних Інтерполу. З’ясувалося, що його розшукували для притягнення до кримінальної відповідальності за зґвалтування на території Молдови. Прикордонники одразу затримали чоловіка та проінформували представників Національної поліції.

Ще одного іноземця затримали учора в пункті пропуску “Тиса” прикордонники Чопського загону. Під час перевірки документів на громадянина Молдови, який прибув в Україну, спрацювала база даних Інтерполу. Згідно з обліками цей громадянин значився у міжнародному розшуку з метою арешту та подальшої екстрадиції до Франції. Його розшукували для притягнення до кримінальної відповідальності за крадіжку.

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