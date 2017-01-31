В "Борисполе" задержали иностранца, которого разыскивал Интерпол
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. Пограничники задержали в аэропорту "Борисполь" гражданина Румынии, который находится в розыске за изнасилование. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГПСУ.
Сотрудники Госпогранслужбы обнаружили гражданина Румынии, который разыскивался за совершение уголовного преступления на территории Молдовы.
Обнаружили иностранца во время осуществления пограничного контроля пассажиров авиарейса "Франкфурт-Киев". Относительно 29-летнего мужчины сработала база данных Интерпола. Выяснилось, что его разыскивали для привлечения к уголовной ответственности за изнасилование на территории Молдовы. Пограничники сразу задержали мужчину и проинформировали представителей Национальной полиции.
Еще одного иностранца задержали вчера в пункте пропуска "Тиса" пограничники Чопского отряда. Во время проверки документов на гражданина Молдовы, который прибыл в Украину, сработала база данных Интерпола. Согласно учетам этот гражданин числился в международном розыске с целью ареста и дальнейшей экстрадиции во Францию. Его разыскивали для привлечения к уголовной ответственности за кражу.