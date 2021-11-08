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У Борисполі пацієнт приніс у ковідне відділення гранату

Київ • УНН

 • 59881 перегляди

КИЇВ. 8 листопада. УНН. Чоловік з підтвердженим COVID-19 при госпіталізації до ковідного відділення Бориспільської лікарні взяв з собою шумову гранату. Про це журналісту УНН розповів головний лікар Бориспільської багатопрофільної лікарні інтенсивного лікування Олександр Щур.

У Борисполі пацієнт приніс у ковідне відділення гранату

Цитата

"Чоловік взяв шумову гранату з собою при госпіталізації. Його коли переводили до реанімації, то побачили гранату", - розповів Щур.

Деталі

За його словами, в чоловіка підтвердили COVID-19.

Щур додав, що викликали поліції. Наразі чоловік в реанімації.

Додамо, що депутат міської ради та лікар ББЛІЛ Ілля Луців на своїй сторінці у Facebook додав, що граната в приміщенні з киснем врази небезпечніша.

"Дякуємо реаніматологи за спостережливість і директору за те що виніс і знешкодив небезпечний предмет!!!", - написав він.

Доповнення

З другого поверху вікна Київської міської клінічної лікарні №9, що є однією з опорних для лікування пацієнтів із COVID-19, випала 60-річна жінка. Вона загинула на місці.

Це не єдиний подібний випадок. Весною цього року з шостого поверху вікна Київської лікарні № 4, що є однією з опорних для лікування пацієнтів із COVID-19, вистрибнула жінка. Вона загинула на місці.

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