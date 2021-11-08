В Борисполе пациент принес в ковидное отделение гранату
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Человек с подтвержденным COVID-19 при госпитализации в ковидное отделение Бориспольской больницы взял с собой шумовую гранату. Об этом журналисту УНН рассказал главный врач Бориспольской многопрофильной больницы интенсивного лечения Александр Щур.
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"Мужчина взял шумовую гранату с собой при госпитализации. Его когда переводили в реанимацию, то увидели гранату", - рассказал Щур.
Детали
По его словам, у мужчины подтвердили COVID-19.
Щур добавил, что вызвали полицию. Сейчас мужчина в реанимации.
Добавим, что депутат городского совета и врач БЦРБ Илья Луцив на своей странице в Facebook добавил, что граната в помещении с кислородом в разы опаснее.
"Благодарим реаниматологи за наблюдательность и директору за то что вынес и обезвредил опасный предмет!!!", - написал он.
Дополнение
Из окна второго этажа Киевской городской клинической больницы №9, что является одной из опорных для лечения пациентов с COVID-19, выпала 60-летняя женщина. Она погибла на месте.
Это не единственный подобный случай. Весной этого года с шестого этажа окна Киевской больницы № 4, которая является одной из опорных для лечения пациентов с COVID-19, выпрыгнула женщина. Она погибла на месте.