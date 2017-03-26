В Болгарії почалися дострокові парламентські вибори
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Дострокові парламентські вибори депутатів 44-го Народного зібрання почалися сьогодні в Болгарії. В 7:00 за місцевим часом по всій країні відкрилися більше 12 тис. виборчих дільниць. Ще 371 ділянок повинні відкритися в 70 країнах світу. Право голосувати має понад 7 млн громадян, передає УНН.
У парламентських виборах беруть участь 11 партій і 9 коаліцій, які зареєстрували свої кандидатські листи, а також 9 незалежних кандидатів.
У відповідності з чинним законодавством голосування є обов’язковим. За оцінкою соціологічних агентств, близько 60% громадян країни сьогодні прийдуть на виборчі дільниці.
За ходом голосування стежитимуть понад 4 тис. спостерігачів. Перші неофіційні підсумки голосування будуть відомі, коли в 20:00 виборчі дільниці завершать роботу.