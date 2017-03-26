В Болгарии начались досрочные парламентские выборы
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. Досрочные парламентские выборы депутатов 44-го Народного собрания начались сегодня в Болгарии. В 7:00 по местному времени по всей стране открылись более 12 тыс. избирательных участков. Еще 371 участков должны открыться в 70 странах мира. Право голосовать имеет более 7 млн граждан, передает УНН.
В парламентских выборах принимают участие 11 партий и 9 коалиций, которые зарегистрировали свои кандидатские письма, а также 9 независимых кандидатов.
В соответствии с действующим законодательством голосование является обязательным. По оценке социологических агентств, около 60% граждан страны сегодня придут на избирательные участки.
За ходом голосования будут следить более 4 тыс. наблюдателей. Первые неофициальные итоги голосования будут известны, когда в 20:00 избирательные участки завершат работу.