В Болгарии начались досрочные парламентские выборы

В парламентских выборах принимают участие 11 партий и 9 коалиций, которые зарегистрировали свои кандидатские письма, а также 9 независимых кандидатов.

В соответствии с действующим законодательством голосование является обязательным. По оценке социологических агентств, около 60% граждан страны сегодня придут на избирательные участки.

За ходом голосования будут следить более 4 тыс. наблюдателей. Первые неофициальные итоги голосования будут известны, когда в 20:00 избирательные участки завершат работу.