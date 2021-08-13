У Бельгії дозволили конфісковувати авто із надто гучними двигунами та глушниками

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КИЇВ. 13 серпня. УНН. Бельгійське місто Гент попередило водіїв, які включають гучну музику або надто голосно газують: їх транспортні засоби можуть бути конфісковані за порушення обмежень щодо шуму. Про це повідомляє The Guardian, інформує УНН.

Деталі

У фламандському місті минулого місяця було введено новий регламент, що дозволяє поліції вилучати транспортні засоби, водії яких спричиняють надмірний шум, або відтворюючи гучну музику.

Міська влада повідомляє, що вони отримували скарги на шумні автомобілі, включаючи протест у червні, коли 120 людей вийшли на вулиці.

Згідно з новим правилом, водіям, які порушують обмеження шуму, буде вилучено автомобіль щонайменше на 72 години, і вони повинні нести витрати на буксирування та зберігання. Закон набрав чинності минулого місяця і діє до кінця року, коли буде оцінено його ефективність.

Доповнення

Шумове забруднення, яке Всесвітня організація охорони здоров’я пов’язує із втратою слуху, шумом у вухах, хворобами серця, порушенням сну та загальною “роздратованістю”, є провідним головним болем у містах. За даними ВООЗ, близько 113 мільйонів людей в Європейській економічній зоні вдень та вночі відчувають шумове забруднення від дорожнього руху, що перевищує 55 децибел — поріг, при якому шум стає шкідливим для здоров’я людини. З них 36 мільйонів зазнають впливу шуму дорожнього руху, що перевищує 65 децибел. ВООЗ рекомендує людям зазнавати впливу не більше 30 децибел нічного шуму всередині спалень, щоб забезпечити хороший сон.

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