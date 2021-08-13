В Бельгии разрешили конфисковывать авто со слишком громкими двигателями и глушителями

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КИЕВ. 13 августа. УНН. Бельгийский город Гент предупредил водителей, которые включают громкую музыку или слишком громко газуют: их транспортные средства могут быть конфискованы за нарушение ограничений относительно шума. Об этом сообщает The Guardian, информирует УНН.

Детали

Во фламандском городе в прошлом месяце был введен новый регламент, позволяющий полиции изымать транспортные средства, водители которых вызывают чрезмерный шум, или воспроизводят громкую музыку.

Городская власть сообщает, что они получали жалобы на шумные автомобили, включая протест в июне, когда 120 человек вышли на улицы.

Согласно новому правилу, водителям, которые нарушают ограничения шума, будет изъят автомобиль минимум на 72 часа, и они должны нести расходы на буксировку и хранение. Закон вступил в силу в прошлом месяце и действует до конца года, когда будет оценена его эффективность.

Дополнение

Шумовое загрязнение, которое Всемирная организация здравоохранения связывает с потерей слуха, шумом в ушах, болезнями сердца, нарушением сна и общей “раздражительностью”, является ведущей головной болью в городах. По данным ВОЗ, около 113 млн людей в Европейской экономической зоне днем и ночью чувствуют шумовое загрязнение от дорожного движения, которое превышает 55 децибел — порог, при котором шум становится вредным для здоровья человека. Из них 36 млн подвергаются воздействию шума дорожного движения, которое превышает 65 децибел. ВОЗ рекомендует людям подвергаться влиянию не более 30 децибел ночного шума внутри спален, чтобы обеспечить хороший сон.

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