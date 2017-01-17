В.Бальчун вручив квиток першому пасажиру поїзда з вагонами-трансформерами
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. Голова правління ПАТ “Укрзалізниця” Войцех Бальчун урочисто вручив квиток першому пасажиру поїзда з вагонами-трансформерами зі сполученням 7 “Київ-Івано-Франківськ” Віктору, передає кореспондент УНН.
“Можу зателефонувати зранку комусь і розповісти чи продовжуватиму подорож таким маршрутом,” — сказав перший пасажир.
Як повідомляв УНН, “Укрзалізниця” планує залучити дизайнерів для оздоблення вагонів-трансформерів.