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12 марта, 19:49 • 107033 просмотра

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12 марта, 15:33 • 138846 просмотра

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12 марта, 14:19 • 120061 просмотра

Эксперт о переговорах Киева и США в Джидде: было важно показать, что Украина хочет завершения войны

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12 марта, 08:46 • 115450 просмотра

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

11 марта, 20:55 • 130468 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

11 марта, 18:08 • 140545 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

11 марта, 14:39 • 144750 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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В.Балчун вручил билет первому пассажиру поезда с вагонами-трансформерами

В.Балчун вручил билет первому пассажиру поезда с вагонами-трансформерами

Киев • УНН

 • 8808 просмотра

КИЕВ. 17 января. УНН. Председатель правления ОАО "Укрзализныця" Войцех Балчун торжественно вручил билет первому пассажиру поезда с вагонами-трансформерами сообщением "Киев-Ивано-Франковск" Виктору, передает корреспондент УНН.

"Могу позвонить утром кому-то и рассказать продолжать ли путешествие по такому маршруту", - сказал первый пассажир.

Как сообщал УНН, "Укрзализныця" планирует привлечь дизайнеров для отделки вагонов-трансформеров.

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