В.Балчун вручил билет первому пассажиру поезда с вагонами-трансформерами
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. Председатель правления ОАО "Укрзализныця" Войцех Балчун торжественно вручил билет первому пассажиру поезда с вагонами-трансформерами сообщением "Киев-Ивано-Франковск" Виктору, передает корреспондент УНН.
"Могу позвонить утром кому-то и рассказать продолжать ли путешествие по такому маршруту", - сказал первый пассажир.
Как сообщал УНН, "Укрзализныця" планирует привлечь дизайнеров для отделки вагонов-трансформеров.