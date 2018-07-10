В Азербайджані при розгоні акції протесту загинули двоє поліцейських
Київ • УНН
КИЇВ. 10 липня. УНН. Двоє співробітників поліції загинули у вівторок при припиненні несанкціонованої акції протесту в азербайджанському місті Гянджа. Про це йдеться в спільному повідомленні Генпрокуратури, МВС і Служби держбезпеки Азербайджану, інформує УНН.
“З жалем відзначаємо, що при припиненні незаконних дій загинули двоє офіцерів поліції — заступник начальника Головного управління міста Гянджа полковник поліції Ільгар Балакішіев і заступник начальника Нізамінського районного управління поліції полковник-лейтенант поліції Самед Аббасов”, — йдеться в повідомленні. Відзначається, що обидва загинули від нанесених їм “радикальними елементами ударів колючо-ріжучими предметами”.
За даними поліції, затримані 40 учасників незаконної акції, інші — всього в акції брало участь до 200 чоловік — зникли з місця.
Правоохоронні органи Азербайджану припинили у вівторок ввечері спробу проведення несанкціонованої акції протесту. Про це повідомило бакинське інформаційне агентство АПА. Відзначається, що в даний час “порядок в Гянджі відновлений, правоохоронні органи повністю контролюють обстановку”.
За даними інформаційного порталу Haqqin, акція проводилася на підтримку Юніса Сафарова, який вчинив минулого тижня збройний напад на главу виконавчої влади Гянджі Ельмара Велієва.
3 липня близько 20:30 за місцевим часом (19:30 за Києвом) було скоєно збройний напад на главу виконавчої влади Гянджі — другого за величиною міста республіки — Ельмара Велієва і його охоронця Гасима Ашбазова, в результаті чого обидва отримали вогнепальні поранення.
Як повідомляв УНН, Азербайджан може відмовитися від збільшення імпорту електроенергії з Росії.