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В Азербайджане при разгоне акции протеста погибли двое полицейских

В Азербайджане при разгоне акции протеста погибли двое полицейских

Киев  •  УНН

 • 10586 просмотра

КИЕВ. 10 июля. УНН. Двое сотрудников полиции погибли во вторник при прекращении несанкционированной акции протеста в азербайджанском городе Гянджа. Об этом говорится в совместном сообщении Генпрокуратуры, МВД и Службы госбезопасности Азербайджана, передает УНН.

“С сожалением отмечаем, что при пресечении незаконных действий погибли двое офицеров полиции — заместитель начальника Главного управления города Гянджа полковник полиции Ильгар Балакишиев и заместитель начальника Низаминского районного управления полиции полковник-лейтенант полиции Самед Аббасов”, — говорится в сообщении. Отмечается, что оба погибли от нанесенных им “радикальными элементами ударов колюще-режущими предметами”.

По данным полиции, задержаны 40 участников незаконной акции, остальные — всего в акции участвовало до 200 человек — скрылись с места.

Правоохранительные органы Азербайджана пресекли во вторник вечером попытку проведения несанкционированной акции протеста. Об этом сообщило бакинское информационное агентство АПА. Отмечается, что в настоящее время “порядок в Гяндже восстановлен, правоохранительные органы полностью контролируют обстановку”.

По данным информационного портала Haqqin, акция проводилась в поддержку Юниса Сафарова, совершившего на прошлой неделе вооруженное нападение на главу исполнительной власти Гянджи Эльмара Велиева.

3 июля около 20:30 по местному времени (19:30 по Киеву) было совершено вооруженное нападение на главу исполнительной власти Гянджи — второго по величине города республики — Эльмара Велиева и его телохранителя Гасыма Ашбазова, в результате чего оба получили огнестрельные ранения.

Как сообщал УНН, Азербайджан может отказаться от увеличения импорта электроэнергии из России.

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