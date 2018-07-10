В Азербайджане при разгоне акции протеста погибли двое полицейских
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июля. УНН. Двое сотрудников полиции погибли во вторник при прекращении несанкционированной акции протеста в азербайджанском городе Гянджа. Об этом говорится в совместном сообщении Генпрокуратуры, МВД и Службы госбезопасности Азербайджана, передает УНН.
“С сожалением отмечаем, что при пресечении незаконных действий погибли двое офицеров полиции — заместитель начальника Главного управления города Гянджа полковник полиции Ильгар Балакишиев и заместитель начальника Низаминского районного управления полиции полковник-лейтенант полиции Самед Аббасов”, — говорится в сообщении. Отмечается, что оба погибли от нанесенных им “радикальными элементами ударов колюще-режущими предметами”.
По данным полиции, задержаны 40 участников незаконной акции, остальные — всего в акции участвовало до 200 человек — скрылись с места.
Правоохранительные органы Азербайджана пресекли во вторник вечером попытку проведения несанкционированной акции протеста. Об этом сообщило бакинское информационное агентство АПА. Отмечается, что в настоящее время “порядок в Гяндже восстановлен, правоохранительные органы полностью контролируют обстановку”.
По данным информационного портала Haqqin, акция проводилась в поддержку Юниса Сафарова, совершившего на прошлой неделе вооруженное нападение на главу исполнительной власти Гянджи Эльмара Велиева.
3 июля около 20:30 по местному времени (19:30 по Киеву) было совершено вооруженное нападение на главу исполнительной власти Гянджи — второго по величине города республики — Эльмара Велиева и его телохранителя Гасыма Ашбазова, в результате чего оба получили огнестрельные ранения.
Как сообщал УНН, Азербайджан может отказаться от увеличения импорта электроэнергии из России.