В автомобілі на Оболоні знайшли зброю і патрони
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. В Оболонському районі Києва в автомобілі виявили зброю і патрони. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації столичної поліції.
"Під час патрулювання наряд полку поліції особливого призначення №1 отримав повідомлення, що на проспекті Мінському в автомобілі "Форд Скорпіо" перебуває чоловік зі зброєю. Поліцейські зупинили транспортний засіб та помітили, що водій почав нервувати", - йдеться в повідомленні.
Під час огляду автівки правоохоронці знайшли пістолет, магазин та набої. При цьому, дозвільних документів, як уточнили в поліції, на зброю у чоловіка не було. Знайдене вилучили і направили на відповідну експертизу.
Також поліцейські встановили особу водія.
"Ним виявився 32-річний уродженець Київської області, який раніше не потрапляв у поле зору правоохоронців", - зазначили в поліції.
За цим фактом слідчий відділ Оболонського управління поліції розпочав кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до семи років.
Нагадаємо, у Дніпропетровській області засудили чоловіка, який зберігав у себе на подвір’ї тротилові шашки.