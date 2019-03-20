В автомобиле на Оболони нашли оружие и патроны
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. В Оболонском районе Киева в автомобиле обнаружили оружие и патроны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации столичной полиции.
"Во время патрулирования наряд полка полиции особого назначения №1 получил сообщение, что на проспекте Минском в автомобиле "Форд Скорпио" находится мужчина с оружием. Полицейские остановили транспортное средство и заметили, что водитель начал нервничать", - говорится в сообщении.
Во время осмотра автомобиля правоохранители нашли пистолет, магазин и патроны. При этом, разрешительных документов, как уточнили в полиции, на оружие у мужчины не было. Найденное изъяли и направили на соответствующую экспертизу.
Также полицейские установили личность водителя.
"Им оказался 32-летний уроженец Киевской области, который ранее не попадал в поле зрения правоохранителей", - отметили в полиции.
По данному факту следственный отдел Оболонского управления полиции начал уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.
Напомним, в Днепропетровской области осудили мужчину, который хранил у себя во дворе тротиловые шашки.