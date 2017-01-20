В автівці киянина виявили арсенал зброї та боєприпасів

Під час відпрацювання території працівники кримінальної поліції Дніпровського управління поліції в автомобілі чоловіка виявили небезпечну знахідку.

Так, під час огляду автівки правоохоронці виявили пістолет із глушником, три магазини до нього, автомат, понад 70 патронів, гранату РГД-5 та два ножа.

Власник автомобіля пояснив, що вилучена зброя належить йому.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ст.263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Чоловіка затримали у порядку ст.208 Кримінального кодексу України. Вилучені речові докази направлені на експертне дослідження.