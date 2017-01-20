В автівці киянина виявили арсенал зброї та боєприпасів
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. У Києві поліцейські виявили в автомобілі киянина автомат, пістолет із глушником, патрони, гранату та ножі, за цим фактом розпочато кримінальне провадження. Про це УНН повідомили в прес-службі поліції Києва.
Під час відпрацювання території працівники кримінальної поліції Дніпровського управління поліції в автомобілі чоловіка виявили небезпечну знахідку.
Так, під час огляду автівки правоохоронці виявили пістолет із глушником, три магазини до нього, автомат, понад 70 патронів, гранату РГД-5 та два ножа.
Власник автомобіля пояснив, що вилучена зброя належить йому.
Слідчі розпочали кримінальне провадження за ст.263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.
Чоловіка затримали у порядку ст.208 Кримінального кодексу України. Вилучені речові докази направлені на експертне дослідження.