В автомобиле киевлянина обнаружили арсенал оружия и боеприпасов
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. В Киеве полицейские обнаружили в автомобиле киевлянина автомат, пистолет с глушителем, патроны, гранату и ножи, по данному факту начато уголовное производство. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Киева.
Во время отработки территории сотрудники криминальной полиции Днепровского управления полиции в автомобиле мужчины обнаружили опасную находку.
Так, при осмотре автомобиля правоохранители обнаружили пистолет с глушителем, три магазина к нему, автомат, более 70 патронов, граната РГД-5 и два ножа.
Владелец автомобиля объяснил, что изъятое оружие принадлежит ему.
Следователи начали уголовное производство по ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.
Мужчину задержали в порядке ст.208 Уголовного кодекса Украины. Изъятые вещественные доказательства направлены на экспертное исследование.