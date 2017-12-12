В Австрії на газорозподільній станці стався вибух, є жертви
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. У результаті вибуху на газорозподільній станції в Австрії загинула щонайменше одна людина та ще багато отримали поранення, передає УНН з посиланням на DW.
За даними поліції, вибух і пожежа сталися о 8:45. Доступ до району події обмежено. У гасінні пожежі задіяні 240 вогнеборців.
Дані про постраждалих різняться. "Червоний Хрест" інформує про 18 поранених, серед яких лише один має тяжкі поранення. Місцеві ЗМІ поширили інформацію про близько 60 поранених. Проте поліція не підтверджує ці дані.
Причина вибуху поки невідома.
Станція розташована поблизу населеного пункту Баумгартен ан дер Марх неподалік від австрійсько-словацького кордону. За попередніми даними, на об'єкті працювали близько 50 осіб.
Як повідомляв УНН, під час вибуху в Нью-Йорку постраждали четверо людей.