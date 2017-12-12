В Австрии на газораспределительной станции произошел взрыв, есть жертвы
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. В результате взрыва на газораспределительной станции в Австрии погиб как минимум один человек и еще многие получили ранения, передает УНН со ссылкой на DW.
По данным полиции, взрыв и пожар произошли в 8:45. Доступ в район происшествия ограничено. В тушении пожара задействованы 240 пожарных.
Данные о пострадавших разнятся. "Красный Крест" информирует о 18 раненых, среди которых только один имеет тяжелые ранения. Местные СМИ распространили информацию об около 60 раненых. Однако полиция не подтверждает эти данные.
Причина взрыва пока неизвестна.
Станция расположена вблизи населенного пункта Баумгартен ан дер Марх неподалеку от австрийско-словацкой границы. По предварительным данным, на объекте работали около 50 человек.
Как сообщал УНН, во время взрыва в Нью-Йорке пострадали четыре человека.