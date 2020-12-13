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В Австрії конфіскували зброю неонацистських угруповань

В Австрії конфіскували зброю неонацистських угруповань

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 грудня. УНН. Правоохоронні органи Австрії виявили склад зі зброєю, що належить неонацистським угрупованням, і вилучили 76 одиниць зброї, велику кількість боєприпасів, гранати і вибухівку. Про це повідомив глава МВС країни Карл Нехаммер, пише DW, передає УНН.

На думку правоохоронних органів Австрії, зброя призначалася для створення незаконних збройних формувань в Німеччині.

В Австрії під час спільного розслідування з двома німецькими земельними відомствами кримінальної поліції провели п’ять обшуків і затримали п’ять осіб. Ще дві людини затримані на території Німеччини — в Баварії і Північному Рейні — Вестфалії.

Головним підозрюваним є раніше судимий 53-річний громадянин Австрії.

За даними ЗМІ, під час обшуку в землі Нижня Австрія були виявлені близько 100 тисяч боєприпасів.

Відзначається, що австрійські правоохоронці вийшли на слід правоекстремістській мережі після того, як в жовтні відстежили поставку наркотиків з Німеччини до Австрії. В ході розслідування встановлено, що виручені від продажу наркотиків гроші використовувалися для купівлі зброї, яка потім повинна була переправлятися до ФРН.

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