В Австрии конфисковали оружие неонацистских группировок
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. Правоохранительные органы Австрии обнаружили склад с оружием, принадлежащий неонацистским группировкам, и изъяли 76 единиц оружия, большое количество боеприпасов, гранаты и взрывчатку. Об этом сообщил глава МВД страны Карл Нехаммер, пишет DW, передает УНН.
По мнению правоохранительных органов Австрии, оружие предназначалось для создания незаконных вооруженных формирований в Германии.
В Австрии в ходе совместного расследования с двумя немецкими земельными ведомствами уголовной полиции провели пять обысков и задержали пять человек. Еще два человека задержаны на территории Германии — в Баварии и Северном Рейне — Вестфалии.
Главным подозреваемым является ранее судимый 53-летний гражданин Австрии.
По данным СМИ, при обыске в земле Нижняя Австрия были обнаружены около 100 тысяч боеприпасов.
Отмечается, что австрийские правоохранители вышли на след правоэкстремистской сети после того, как в октябре отследили поставку наркотиков из Германии в Австрию. В ходе расследования установлено, что вырученные от продажи наркотиков деньги использовались для покупки оружия, которое затем должно было переправляться в ФРГ.