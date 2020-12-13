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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 74876 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 98667 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 115946 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 151022 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 199126 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 195076 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

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В Австрии конфисковали оружие неонацистских группировок

В Австрии конфисковали оружие неонацистских группировок

Киев  •  УНН

 • 14318 просмотра

КИЕВ. 13 декабря. УНН. Правоохранительные органы Австрии обнаружили склад с оружием, принадлежащий неонацистским группировкам, и изъяли 76 единиц оружия, большое количество боеприпасов, гранаты и взрывчатку. Об этом сообщил глава МВД страны Карл Нехаммер, пишет DW, передает УНН.

По мнению правоохранительных органов Австрии, оружие предназначалось для создания незаконных вооруженных формирований в Германии.

В Австрии в ходе совместного расследования с двумя немецкими земельными ведомствами уголовной полиции провели пять обысков и задержали пять человек. Еще два человека задержаны на территории Германии — в Баварии и Северном Рейне — Вестфалии.

Главным подозреваемым является ранее судимый 53-летний гражданин Австрии.

По данным СМИ, при обыске в земле Нижняя Австрия были обнаружены около 100 тысяч боеприпасов.

Отмечается, что австрийские правоохранители вышли на след правоэкстремистской сети после того, как в октябре отследили поставку наркотиков из Германии в Австрию. В ходе расследования установлено, что вырученные от продажи наркотиков деньги использовались для покупки оружия, которое затем должно было переправляться в ФРГ.

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