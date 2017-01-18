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В Австралії за останні роки коні вбили більше людей, ніж всі отруйні тварини разом – дослідження

В Австралії за останні роки коні вбили більше людей, ніж всі отруйні тварини разом – дослідження

Київ • УНН

 • 27303 перегляди

КИЇВ. 18 січня. УНН. В останні роки в Австралії коні вбили більше людей, ніж всі отруйні тварини разом. Про це свідчить дослідження Університету Мельбурна, передає УНН з посиланням на ВВС.

Науковець Ронелл Велтон дослідила медичні дані і записи коронерів. Вона встановила, що з 2000 до 2013 року через коней померли 74 людини.

Зазначається, що на другому місці за небезпечністю - бджоли та оси. Від їхніх укусів померли 27 людей. Стільки ж людей померли і через змій.

Авторка дослідження зазначає, що її робота ставить під питання стереотипи щодо отруйних тварин Австралії. Основний фокус її дослідження був на тваринах, які кусають і жалять, але потім вона виявила, смертей, пов'язаних із кіньми, було більше.

Як повідомляв УНН, тигр вбив працівницю зоопарку в Іспанії.

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