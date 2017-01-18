В Австралии за последние годы лошади убили больше людей, чем все ядовитые животные вместе - исследование
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. В последние годы в Австралии лошади убили больше людей, чем все ядовитые животные вместе. Об этом свидетельствует исследование Университета Мельбурна, передает УНН со ссылкой на ВВС.
Ученый Ронелл Велтон исследовала медицинские данные и записи коронеров. Она установила, что с 2000 до 2013 годы из-за лошадей умерли 74 человека.
Отмечается, что на втором месте по опасности - пчелы и осы. От их укусов умерли 27 человек. Столько же людей умерли и из-за змей.
Автор исследования отмечает, что ее работа ставит под вопрос стереотипы относительно ядовитых животных Австралии. Основной фокус ее исследования был на животных, которые кусают и жалят, но потом она обнаружила, что смертей, связанных с лошадьми, было больше.
Как сообщал УНН, тигр убил работницу зоопарка в Испании.