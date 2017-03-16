В Австралії у руках чоловіка загорівся iPhone
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. В Австралії iPhone 6 Plus загорівся у руках чоловіка, коли той приніс свій смартфон в сервісний центр, передає УНН з посиланням на The Sydney Morning Herald.
Момент, коли гаджет загорівся, було знято на відео. На ньому показано, як у певний момент з телефону, який знаходився в руках у власника, пішов сірий дим.
"Уявіть, що це сталося б на 5 хвилин раніше, коли б чоловік тільки їхав у сервіс", - прокоментував відео працівник майстерні.
Припускають, що чоловік приніс телефон після того, як той був розбитий. Ймовірно, в ході механічного пошкодження була розбита батарея.
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