В Австралии в руках мужчины загорелся iPhone
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. В Австралии iPhone 6 Plus загорелся в руках мужчины, когда тот принес свой смартфон в сервисный центр, передает УНН со ссылкой на The Sydney Morning Herald.
Момент, когда гаджет загорелся, был снято на видео. На нем показано, как в какой-то момент из телефона, который находился в руках у владельца, пошел серый дым.
"Представьте, что это произошло бы на 5 минут раньше, если бы мужчина только ехал в сервис", - прокомментировал видео работник мастерской.
Предполагается, что мужчина принес телефон после того, как тот был разбит. Вероятно, в ходе механического повреждения была разбита батарея.
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