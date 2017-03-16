В Австралии в руках мужчины загорелся iPhone

Момент, когда гаджет загорелся, был снято на видео. На нем показано, как в какой-то момент из телефона, который находился в руках у владельца, пошел серый дым.

"Представьте, что это произошло бы на 5 минут раньше, если бы мужчина только ехал в сервис", - прокомментировал видео работник мастерской.

Предполагается, что мужчина принес телефон после того, как тот был разбит. Вероятно, в ходе механического повреждения была разбита батарея.

Как сообщал УНН, на борту самолета у женщины взорвались наушники.